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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ УТОЧНЕНЫ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЦТ


14:28 11.06.2021

Постановлением Совета министров № 316 от 9 июня 2021 г. скорректировано Положение о порядке организации и проведения централизованного тестирования.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, изменениями, в частности, предусмотрены:

корректировка понятия «база данных абитуриентов»;

необходимость представления учреждениями образования, определенными в качестве пунктов проведения централизованного тестирования (ЦТ), в РИКЗ схемы нумерации мест для абитуриентов в аудитории с указанием количества абитуриентов в каждой аудитории;

уточнение вопросов представления документов на регистрацию для участия в ЦТ законными представителями несовершеннолетних абитуриентов либо представителями абитуриентов (в случае невозможности прибытия абитуриента в пункт регистрации по уважительной причине);

уточнение требований к аудиториям, в которых планируется проведение ЦТ;

увеличение количества ошибочных ответов, которые можно отменить, – не более четырех ошибочных ответов (ранее – не более двух);

корректировка порядка выдачи сертификата.

Основные изменения вступают в силу с 12 июня 2021 г., иные – с 1 сентября 2021 г.
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