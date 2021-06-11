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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ УТОЧНЕНЫ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЦТ
14:28 11.06.2021
Постановлением Совета министров № 316 от 9 июня 2021 г. скорректировано Положение о порядке организации и проведения централизованного тестирования.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, изменениями, в частности, предусмотрены:
корректировка понятия «база данных абитуриентов»;
необходимость представления учреждениями образования, определенными в качестве пунктов проведения централизованного тестирования (ЦТ), в РИКЗ схемы нумерации мест для абитуриентов в аудитории с указанием количества абитуриентов в каждой аудитории;
уточнение вопросов представления документов на регистрацию для участия в ЦТ законными представителями несовершеннолетних абитуриентов либо представителями абитуриентов (в случае невозможности прибытия абитуриента в пункт регистрации по уважительной причине);
уточнение требований к аудиториям, в которых планируется проведение ЦТ;
увеличение количества ошибочных ответов, которые можно отменить, – не более четырех ошибочных ответов (ранее – не более двух);
корректировка порядка выдачи сертификата.
Основные изменения вступают в силу с 12 июня 2021 г., иные – с 1 сентября 2021 г.
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