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С 8 ИЮЛЯ 2021 ГОДА МНС ВВОДИТ В ДЕЙСТВИЕ РЯД МЕР ПО РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗА О МАРКИРОВКЕ ТОВАРОВ
13:18 11.06.2021
Постановлением Министерства по налогам и сборам № 17 от 3 мая 2021 г. утверждены меры, направленные на реализацию указа от 10 июня 2011 г. № 243 «О маркировке товаров контрольными (идентификационными) знаками».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документом определены: состав обязательной информации (вносится в межведомственную распределенную информационную систему «Банк данных электронных паспортов товаров»); перечень уполномоченных складов; требования, предъявляемые к уполномоченным складам и их владельцам.
Также утверждены Инструкции о порядке: маркировки товаров; маркировки остатков товаров; оборота унифицированных контрольных знаков; оборота кодов маркировки, средств идентификации, защищенных материальных носителей, защищенных материальных носителей с нанесенными средствами идентификации, знаков защиты, характеристиках средств идентификации; хранения, транспортировки и реализации товаров, подлежащих маркировке унифицированными контрольными знаками или средствами идентификации.
Постановление вступает в силу с 8 июля 2021 г.
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