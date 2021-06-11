Постановлением Министерства по налогам и сборам № 17 от 3 мая 2021 г. утверждены меры, направленные на реализацию указа от 10 июня 2011 г. № 243 «О маркировке товаров контрольными (идентификационными) знаками».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документом определены: состав обязательной информации (вносится в межведомственную распределенную информационную систему «Банк данных электронных паспортов товаров»); перечень уполномоченных складов; требования, предъявляемые к уполномоченным складам и их владельцам.

Также утверждены Инструкции о порядке: маркировки товаров; маркировки остатков товаров; оборота унифицированных контрольных знаков; оборота кодов маркировки, средств идентификации, защищенных материальных носителей, защищенных материальных носителей с нанесенными средствами идентификации, знаков защиты, характеристиках средств идентификации; хранения, транспортировки и реализации товаров, подлежащих маркировке унифицированными контрольными знаками или средствами идентификации.

Постановление вступает в силу с 8 июля 2021 г.