ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
11.06.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


С 8 ИЮЛЯ 2021 ГОДА МНС ВВОДИТ В ДЕЙСТВИЕ РЯД МЕР ПО РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗА О МАРКИРОВКЕ ТОВАРОВ


13:18 11.06.2021

Постановлением Министерства по налогам и сборам № 17 от 3 мая 2021 г. утверждены меры, направленные на реализацию указа от 10 июня 2011 г. № 243 «О маркировке товаров контрольными (идентификационными) знаками».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документом определены: состав обязательной информации (вносится в межведомственную распределенную информационную систему «Банк данных электронных паспортов товаров»); перечень уполномоченных складов; требования, предъявляемые к уполномоченным складам и их владельцам.

Также утверждены Инструкции о порядке: маркировки товаров; маркировки остатков товаров; оборота унифицированных контрольных знаков; оборота кодов маркировки, средств идентификации, защищенных материальных носителей, защищенных материальных носителей с нанесенными средствами идентификации, знаков защиты, характеристиках средств идентификации; хранения, транспортировки и реализации товаров, подлежащих маркировке унифицированными контрольными знаками или средствами идентификации.

Постановление вступает в силу с 8 июля 2021 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.06.2021
валюта курс
EUR 3.0383
USD 2.4976
RUB 3.4590
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.06.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0232 -0.0151
USD 2.4810 -0.0166
RUB 3.4629 +0.0039
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0200 3.0260
USD 2.4800 2.4850
RUB 3.4570 3.4670
подробнее

Конвертация в банках
на 11.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2160 1.2200
EUR/RUB 87.3000 87.6000
USD/RUB 71.7000 72.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте