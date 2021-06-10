Постановлением Совета министров № 321 от 9 июня 2021 г. в новой редакции излагается перечень мероприятий по рациональному (устойчивому) использованию природных ресурсов и охране окружающей среды, включаемые в государственные программы и финансируемые за счет средств республиканского и местных бюджетов.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, за счет средств республиканского бюджета финансируются, в частности, мероприятия:

в области охраны и использования недр – изучение недр и развитие минерально-сырьевой базы, их научное сопровождение;

в области гидрометеорологической деятельности, охраны природных ресурсов в условиях изменения климата:

научное и информационное обеспечение разработки и реализации мер по смягчению последствий изменения климата;

создание и оснащение пунктов гидрометеорологических наблюдений государственной сети гидрометеорологических наблюдений;

в области обращения со стойкими органическими загрязнителями:

разработка и совершенствование нормативной правовой и методической базы;

проведение мониторинга содержания стойких органических загрязнителей в окружающей среде;

проведение информационно-просветительской работы;

в области сохранения и устойчивого использования биологического и ландшафтного разнообразия:

разработка схем рационального размещения особо охраняемых природных территорий республиканского значения;

ведение реестра особо охраняемых природных территорий Республики Беларусь, обеспечение функционирования, сопровождение, модернизация и техническое обслуживание государственного информационного ресурса «Реестр особо охраняемых природных территорий Республики Беларусь»;

формирование и функционирование элементов национальной экологической сети;

разработка нормативов допустимой нагрузки на особо охраняемые природные территории;

в области обеспечения функционирования Национальной системы мониторинга окружающей среды:

создание и оснащение пунктов наблюдений Национальной системы мониторинга окружающей среды в Беларуси;

ведение комплексного мониторинга естественных экологических систем на особо охраняемых природных территориях, комплексного мониторинга торфяников.

За счет средств местного бюджета могут финансироваться мероприятия, в том числе:

в области обращения со стойкими органическими загрязнителями – переупаковка, удаление (вывоз) и обезвреживание непригодных пестицидов, ликвидация мест хранения и захоронения непригодных пестицидов;

в области сохранения и устойчивого использования биологического и ландшафтного разнообразия:

разработка региональных схем рационального размещения особо охраняемых природных территорий местного значения;

определение границ торфяников и гидрологических буферных зон естественных болот, подготовка соответствующих планово-картографических и иных материалов;

формирование и обеспечение функционирования элементов национальной экологической сети;

разработка стратегий и реализация мероприятий по развитию экологического туризма для особо охраняемых природных территорий, переданных в управление местным исполнительным и распорядительным органам.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.