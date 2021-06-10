Постановлением Совмина № 319 от 9 июня 2021 г. утверждено Положение о порядке и условиях согласования режима работы розничных торговых объектов, объектов общественного питания, торговых центров и рынков после 23.00 и до 7.00.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, режим работы объектов согласуют (по месту их нахождения): городские исполкомы, районные исполкомы, местные администрации районов в г. Минске.

Для согласования режима работы в соответствующий местный исполнительный и распорядительный орган необходимо представить заявление по установленной форме путем личного обращения либо по почте.

Не позднее двух рабочих дней со дня поступления такого заявления в соответствующий территориальный орган внутренних дел (ОВД) направляется поручение о проведении оценки соответствия объекта установленным Положением критериям общественной безопасности. ОВД проводит оценку в течение трех рабочих дней со дня получения документов, составляет заключение о соответствии или несоответствии объекта критериям и направляет его в соответствующий местный исполнительный и распорядительный орган.

Далее заявление и представленное ОВД заключение рассматриваются и в течение 15 рабочих дней со дня поступления заявления принимается решение о согласовании режима работы объекта либо отказе в его согласовании.

Также установлены случаи, при которых согласование режима работы признается утратившим силу.

Постановление вступает в силу с 8 июля 2021 г.