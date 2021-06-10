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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МИНФИН БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛИЛ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ МАРКИРОВКИ ТОВАРОВ
17:07 10.06.2021
Постановлением Министерства финансов № 36 от 3 мая 2021 г. утверждено Положение о функциональных требованиях к государственной информационной системе маркировки товаров унифицированными контрольными знаками или средствами идентификации.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, система маркировки должна обеспечить, в том числе:
фиксацию информации (о сгенерированных кодах маркировки, о недействительных знаках, кодах маркировки и др.);
сбор, передачу, прием, обработку, учет, контроль, хранение, получение, накопление информации;
законный оборот товаров в рамках ЕАЭС;
защиту прав потребителей и предупреждение со стороны субъектов хозяйствования действий, вводящих в заблуждение потребителей;
предоставление информации, содержащейся в системе маркировки, субъектам хозяйствования и физлицам;
информационное взаимодействие с операторами (администраторами) информационных систем маркировки государств – членов ЕАЭС.
В интернете доступ к системе маркировки будет осуществляться через официальный сайт и официальное мобильное приложение «Электронный знак».
Постановление вступает в силу с 8 июля 2021 г.
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