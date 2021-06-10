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МИНФИН БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛИЛ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ МАРКИРОВКИ ТОВАРОВ

17:07 10.06.2021 Постановлением Министерства финансов № 36 от 3 мая 2021 г. утверждено Положение о функциональных требованиях к государственной информационной системе маркировки товаров унифицированными контрольными знаками или средствами идентификации. Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, система маркировки должна обеспечить, в том числе: фиксацию информации (о сгенерированных кодах маркировки, о недействительных знаках, кодах маркировки и др.); сбор, передачу, прием, обработку, учет, контроль, хранение, получение, накопление информации; законный оборот товаров в рамках ЕАЭС; защиту прав потребителей и предупреждение со стороны субъектов хозяйствования действий, вводящих в заблуждение потребителей; предоставление информации, содержащейся в системе маркировки, субъектам хозяйствования и физлицам; информационное взаимодействие с операторами (администраторами) информационных систем маркировки государств – членов ЕАЭС. В интернете доступ к системе маркировки будет осуществляться через официальный сайт и официальное мобильное приложение «Электронный знак». Постановление вступает в силу с 8 июля 2021 г.