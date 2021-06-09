Постановлением Министерства юстиции № 103 от 1 июня 2021 г. утверждена Инструкция, которой определен порядок прохождения в органах принудительного исполнения судебных постановлений и иных исполнительных документов стажировки лицами, претендующими на занятие должности судебного исполнителя, назначенными в качестве стажера судебного исполнителя.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документом также установлены права и обязанности стажера.

Основные задачи стажировки:

изучение стажером организации работы органов принудительного исполнения, специфики профессии судебного исполнителя, приобретение практических навыков и знаний, необходимых для осуществления деятельности в качестве судебного исполнителя;

изучение профессиональных знаний, моральных и деловых качеств стажера в целях определения возможности его назначения на должность судебного исполнителя.

Назначение лиц в качестве стажера производится, если у них отсутствует опыт работы в органах принудительного исполнения или перерыв в работе в органах принудительного исполнения составил более трех лет.

Претенденты могут назначаться на стажировку при условии: их соответствия установленным в законодательстве требованиям, предъявляемым к лицу, назначаемому на должность судебного исполнителя; отсутствия оснований для отказа в приеме на государственную службу в соответствии с законодательством о государственной службе.

«Лицо, впервые поступающее на государственную службу, может быть назначено в качестве стажера только после сдачи квалификационного экзамена для лиц, впервые поступающих на государственную службу, если сдача такого экзамена до назначения на государственную службу предусмотрена законодательными актами», – говорится в документе.

Руководителем стажировки может быть назначен судебный исполнитель со стажем работы в данной должности не менее двух лет.

Стажировка не может длится более трех месяцев. Ее продолжительность определяется с учетом опыта работы лица, назначаемого в качестве стажера.

Постановление вступает в силу с 15 июля 2021 г.