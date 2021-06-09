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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛЕН ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ СТАЖИРОВКИ БУДУЩИХ СУДЕБНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
10:51 10.06.2021
Постановлением Министерства юстиции № 103 от 1 июня 2021 г. утверждена Инструкция, которой определен порядок прохождения в органах принудительного исполнения судебных постановлений и иных исполнительных документов стажировки лицами, претендующими на занятие должности судебного исполнителя, назначенными в качестве стажера судебного исполнителя.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документом также установлены права и обязанности стажера.
Основные задачи стажировки:
изучение стажером организации работы органов принудительного исполнения, специфики профессии судебного исполнителя, приобретение практических навыков и знаний, необходимых для осуществления деятельности в качестве судебного исполнителя;
изучение профессиональных знаний, моральных и деловых качеств стажера в целях определения возможности его назначения на должность судебного исполнителя.
Назначение лиц в качестве стажера производится, если у них отсутствует опыт работы в органах принудительного исполнения или перерыв в работе в органах принудительного исполнения составил более трех лет.
Претенденты могут назначаться на стажировку при условии: их соответствия установленным в законодательстве требованиям, предъявляемым к лицу, назначаемому на должность судебного исполнителя; отсутствия оснований для отказа в приеме на государственную службу в соответствии с законодательством о государственной службе.
«Лицо, впервые поступающее на государственную службу, может быть назначено в качестве стажера только после сдачи квалификационного экзамена для лиц, впервые поступающих на государственную службу, если сдача такого экзамена до назначения на государственную службу предусмотрена законодательными актами», – говорится в документе.
Руководителем стажировки может быть назначен судебный исполнитель со стажем работы в данной должности не менее двух лет.
Стажировка не может длится более трех месяцев. Ее продолжительность определяется с учетом опыта работы лица, назначаемого в качестве стажера.
Постановление вступает в силу с 15 июля 2021 г.
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