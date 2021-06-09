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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


МАРТ ПРЕДЛАГАЕТ ОБСУДИТЬ ПРОЕКТ УКАЗА ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ ПРОФСОЮЗОВ ЗА ЦЕНАМИ


09:36 10.06.2021

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ0 выносит на общественное обсуждение проект указа, предусматривающий дополнительные меры по осуществлению профессиональными союзами общественного контроля за ценами (тарифами).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, документ направлен на максимальное использование потенциала профсоюзных органов на местах. Проектом указа предусматривается введение такого понятия, как мероприятие по наблюдению и анализу, мониторингу цен (тарифов), в том числе в части доступности для населения социально значимых товаров и услуг. Также устанавливается компетенция представителей профсоюзов по этому вопросу. Непосредственный порядок организации этой работы (подбор кандидатур общественных инспекторов, планы работы, обучение и т.д.) будет определять Федерация профсоюзов.

Согласно проекту указа, при обнаружении фактов, которые свидетельствуют о нарушении законодательства о ценах и ценообразовании, профсоюз будет направлять такую информацию местным исполнительным и распорядительным органам, контролирующему (надзорному) органу для принятия мер в пределах компетенции.

Ознакомиться с проектом указа и прилагаемой к нему информацией можно на сайте МАРТ в рубрике "Законодательство", подрубрика "Общественное обсуждение проектов" или на сайте Правового форума.

Замечания и предложения по проекту указа можно направить c 11 по 21 июня включительно на электронный адрес: или высказать на Правовом форуме.
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