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В БЕЛАРУСИ УРЕГУЛИРОВАН ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ МЕТОДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ


17:15 09.06.2021

Постановлением Министерства здравоохранения № 59 от 26 мая 2021 г. урегулирован порядок разрешения к применению методов медицинской экспертизы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, документом предусматривается двухступенчатый механизм экспертной оценки вновь разработанных или переработанных методов.

До настоящего времени на законодательном уровне не был урегулирован правовой статус методов проведения медицинской экспертизы, а также не был разработан порядок разрешения их к применению. Методы проведения медэкспертизы существовали в виде методических рекомендаций, учебных изданий, научных работ.

При проведении медицинских экспертиз метод может применяться после его утверждения Минздравом. Для инициирования процесса разрешения, к применению разработанного (переработанного) метода, его разработчик обращается в экспертную организацию.

Метод подлежит оценке ученым советом экспертной организации на предмет его соответствия критериям, перечисленным в пункте 7 Инструкции. Необходимо также учесть требования последовательность изложения, установленную пунктом 8 Инструкции и требования к оформлению, которые определяются экспертной организацией.

После получения заключения экспертного совета о рекомендации метода к утверждению, метод вносится экспертной организацией на рассмотрение в Минздрав.

Специалисты Минздрава рассматривают метод, рекомендованный к утверждению ученым советом экспертной организации, на предмет его практического применения. При необходимости – привлекают иных специалистов, обладающих необходимыми познаниями в области применения предложенного к утверждению метода. Например, врачей-экспертов организаций здравоохранения, научных работников медицинских университетов или Белорусской медицинской академии последипломного образования, а также других специалистов. Такая разноплановая консультация будет способствовать объективности принимаемого решения в спорной ситуации.

Для решения вопроса о разрешении к применению метода предусмотрен алгоритм действий ученого совета экспертной организации, Минздрава, а также специалистов, привлекаемых к дополнительной оценке метода.

Экспертной организацией определен Республиканский научно-практический центр медицинской экспертизы и реабилитации.

ГУ «Республиканский научно-практический центр медицинской экспертизы и реабилитации» – ведущее научное учреждение, где сконцентрированы специалисты в области медицинской экспертизы.

На базе этого учреждения функционирует межведомственная научно-экспертная комиссия, проводящая независимую медицинскую экспертизу. Учреждение осуществляет методологическое сопровождение проведения всех медицинских экспертиз в республике.
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