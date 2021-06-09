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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


МНС БЕЛАРУСИ УТОЧНЕНЫ ВОПРОСЫ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА ПЛАТЕЛЬЩИКА


15:53 09.06.2021

Постановлением Министерства по налогам и сборам от 28 мая 2021 г. № 24 внесены изменения в ведомственное постановление от 31 января 2017 г. № 2 «О взаимодействии электронным способом с плательщиком налогов, сборов (пошлин)».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, изменениями уточняется порядок ведения личного кабинета плательщика.

Установлено, что доступ к личному кабинету плательщика (на официальном сайте Министерства по налогам и сборам) может осуществляться:

в порядке, установленном абзацами вторым и третьим пункта 2 статьи 28 Налогового кодекса Республики Беларусь;

при регистрации личного кабинета через официальный сайт МНС – путем заполнения физлицом сведений на сайте.

Принципы ведения личного кабинета плательщика: полнота и достоверность передаваемой через него информации; оперативность представления информации.

Постановление вступает в силу с 10 июня 2021 г.

В Министерстве по налогам и сборам сообщили, что в сервис «Личный кабинет плательщика для физических лиц» загружены сведения ГАИ о принадлежащих гражданам транспортных средствах, выпущенных начиная с 1992 года. Информация о данных транспортных средствах (по состоянию на 1 января 2021 г.) размещена в разделе «Сведения о транспортных средствах».
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