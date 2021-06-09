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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
CТРУКТУРА И ФОРМАТ ЭЛЕКТРОННЫХ НАКЛАДНЫХ ИЗЛОЖЕНЫ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
14:16 09.06.2021
Постановлением Национальной академии наук, Министерств финансов, по налогам и сборам, связи и информатизации № 2/37/20/7 от 3 мая 2021 г. в новой редакции излагаются структура и формат электронных накладных
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, техническим нормативным правовым актом установлены, в частности, требования к процессу: подключения к системе электронного документооборота; создания, передачи, получения, а также к структуре и форматам электронных накладных; создания, передачи, получения и хранения электронных накладных при взаимодействии с одним EDI-провайдером; создания, передачи, получения и хранения электронных накладных при взаимодействии с двумя EDI-провайдерами; создания, передачи, получения, отмены, а также к структуре и форматам электронных сообщений.
Электронные накладные – товарно-транспортные и товарные накладные в виде электронных документов, а также создаваемые грузоотправителем при отгрузке товаров в адрес организации, местом нахождения которой не является Республика Беларусь, и (или) иностранного гражданина и (или) лица без гражданства, осуществляющих предпринимательскую и иную хозяйственную (экономическую) деятельность, электронные сообщения.
Постановление вступает в силу с 1 июля 2021 г.
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