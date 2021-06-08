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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МИНЗДРАВ БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛИЛ ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ АНАТОМИЧЕСКОГО ДАРА
11:44 09.06.2021
Постановлением Минздрава № 56от 26 мая 2021 г. определены порядок и условия совершения анатомического дара, а также порядок использования в учебных целях невостребованного тела (останков) умершего, личность которого установлена, при отсутствии лиц, взявших на себя организацию погребения, и информации о волеизъявлении умершего, сделанного в соответствии с законом.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе министерства, документом определен перечень государственных организаций, в которые может передаваться невостребованное тело (останки) умершего для последующего использования в учебных целях. К таким организациям отнесены все медицинские университеты нашей страны, а также Белорусская медицинская академия последипломного образования.
Утвержденные положения не являются новыми для нашей страны, они переработаны с учетом изменений в Законы Республики Беларусь «О здравоохранении» и «О погребении и похоронном деле» и вступают в силу с 8 июля 2021 г. – с даты начала действия Закона Республики Беларусь Закон Республики Беларусь от 4 января 2021 г. № 75-З «Об изменении Закона Республики Беларусь «О погребении и похоронном деле».
Среди новаций – сокращение с 45 суток до 10 суток срока, по истечению которого невостребованное тело может быть передано в государственную организацию для последующего использования в учебных целях, однако, срок по истечению которого допускается использование такого тела – 45 суток – остался прежним. Избранный подход позволит обеспечить лучшую сохранность тела по истечению 45 суток, что позволит удовлетворить потребности научных организаций в качественных учебных пособиях.
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