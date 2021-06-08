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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
10:08 09.06.2021
Постановлением Министерства здравоохранения № 46 от 7 мая 2021 г. утвержден порядок проведения патологоанатомического исследования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе министерства, документ актуализирован с учетом изменений «Закона о здравоохранении». В частности, документом регламентировано проведение патогистологического исследования, которое направленно на выяснение характера патологических изменений в органах и тканях человека при оказании медицинской помощи.
Постановлением урегулирован порядок патологоанатомического вскрытия, проведение которого осуществляется в государственных организациях здравоохранения с целью установления причины смерти.
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