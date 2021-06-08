Постановлением Министерства здравоохранения № 46 от 7 мая 2021 г. утвержден порядок проведения патологоанатомического исследования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе министерства, документ актуализирован с учетом изменений «Закона о здравоохранении». В частности, документом регламентировано проведение патогистологического исследования, которое направленно на выяснение характера патологических изменений в органах и тканях человека при оказании медицинской помощи.

Постановлением урегулирован порядок патологоанатомического вскрытия, проведение которого осуществляется в государственных организациях здравоохранения с целью установления причины смерти.