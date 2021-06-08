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В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЧТОВОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ


18:04 08.06.2021

Постановлением Совета министров от 4 июня 2021 года утверждено Положение о порядке функционирования национальной почтовой электронной системы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства связи и информатизации, принятие постановления обусловлено необходимостью реализации норм Закона от 15 декабря 2003 г. № 258-З «О почтовой связи» в части определения порядка функционирования национальной почтовой электронной системы (НПЭС), в том числе порядка приема, обработки, хранения, доставки (вручения) в электронной форме почтовых отправлений (простых или заказных), извещений на почтовые отправления, уведомлений о получении почтовых отправлений, передачи иных сообщений, связанных с приемом, обработкой, хранением, доставкой (вручением) почтовых отправлений, представления подтверждения об их приеме и доставке (вручении), а также авторизации пользователей услуг почтовой связи в НПЭС.

НПЭС позволяет пересылать почтовые отправления в электронной форме с сохранением юридической значимости факта отправки и вручения отправления (проставление электронного почтового штемпеля для подтверждения факта пересылки почтового отправления в электронной форме в определенную дату и время), повысить качество обслуживания пользователей (оказание услуг почтовой связи в on-line режиме вне зависимости от географического местонахождения пользователя, сокращение сроков пересылки почтовых отправлений и другое).

НПЭС способствует оптимизации бизнес-процессов оказания почтовых услуг в соответствии с международной передовой практикой и изменяющимися потребностями пользователей (дистанционная доступность услуг в режиме 24/7 с сохранением тайны почтовой переписки), и позволяет обеспечить государственные гарантии доступности и качества универсальных услуг почтовой связи путем организации работы почтовой сети в режиме, удобном для пользователей услуг.
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