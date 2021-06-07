На общественное обсуждение вынесены проекты нормативных правовых актов по вопросам строительства распределительных электрических сетей.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, на обсуждение вынесены проекты указа «О строительстве распределительных электрических сетей» и постановления Совета министров о реализации указа.

Проект указа разработан в целях расширения использования населением электрической энергии для целей отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления в существующей индивидуальной жилой застройке, а также решения отдельных проблемных вопросов, касающихся финансирования строительства распределительных электрических сетей при уплотнении жилой застройки и для обособленных жилых домов.

Проект постановления направлен на установление порядка:

реконструкции, в том числе проектирования, распределительных электрических сетей для электроснабжения существующей индивидуальной жилой застройки;

расчета размера частичного возмещения средств граждан, участвовавших в финансировании строительства распределительных электрических сетей в существующий индивидуальной жилой застройке при подключении к данным электрическим сетям новых потребителей электрической энергии.

Организатор общественного обсуждения – Министерство энергетики.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальных темах на Правовом форуме Беларуси с 8 по 18 июня 2021 г.