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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МИНЭНЕРГО БЕЛАРУСИ ПРЕДЛАГАЕТ ОБСУДИТЬ ВОПРОСЫ СТРОИТЕЛЬСТВА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ
14:19 08.06.2021
На общественное обсуждение вынесены проекты нормативных правовых актов по вопросам строительства распределительных электрических сетей.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, на обсуждение вынесены проекты указа «О строительстве распределительных электрических сетей» и постановления Совета министров о реализации указа.
Проект указа разработан в целях расширения использования населением электрической энергии для целей отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления в существующей индивидуальной жилой застройке, а также решения отдельных проблемных вопросов, касающихся финансирования строительства распределительных электрических сетей при уплотнении жилой застройки и для обособленных жилых домов.
Проект постановления направлен на установление порядка:
реконструкции, в том числе проектирования, распределительных электрических сетей для электроснабжения существующей индивидуальной жилой застройки;
расчета размера частичного возмещения средств граждан, участвовавших в финансировании строительства распределительных электрических сетей в существующий индивидуальной жилой застройке при подключении к данным электрическим сетям новых потребителей электрической энергии.
Организатор общественного обсуждения – Министерство энергетики.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальных темах на Правовом форуме Беларуси с 8 по 18 июня 2021 г.
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