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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛИЛО СТОИМОСТЬ СРЕДСТВ МАРКИРОВКИ ТОВАРОВ
12:44 08.06.2021
Постановлением Совмина № 311 от 4 июня 2021 года определена стоимость средств маркировки товаров.
Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, определена следующая без учета НДС стоимость: унифицированный контрольный знак, код маркировки, знак защиты - 2 белорусские копейки, защищенный материальный носитель с нанесенными средствами идентификации – 2 белорусских рубля.
Постановление вступает в силу с 8 июля 2021 г.
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