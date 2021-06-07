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ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛИЛО СТОИМОСТЬ СРЕДСТВ МАРКИРОВКИ ТОВАРОВ

12:44 08.06.2021 Постановлением Совмина № 311 от 4 июня 2021 года определена стоимость средств маркировки товаров. Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, определена следующая без учета НДС стоимость: унифицированный контрольный знак, код маркировки, знак защиты - 2 белорусские копейки, защищенный материальный носитель с нанесенными средствами идентификации – 2 белорусских рубля. Постановление вступает в силу с 8 июля 2021 г.