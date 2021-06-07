Законом Республики Беларусь от 26 мая № 112-З «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности» вводится уголовная ответственность за уклонение от исполнения обязанностей налогового агента по перечислению налогов, сборов (статья 2431 Уголовного кодекса) и уклонение от уплаты страховых взносов (статья 2433 Уголовного кодекса).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, изменения вступают в силу 19 июня 2021 года.

«Ужесточение ответственности нанимателей за выплату зарплаты «в конверте» инициировано Комитетом госконтроля и обусловлено недостаточностью существующих мер административного воздействия в борьбе с этим негативным явлением. Выплачивая зарплату без отражения в учете, наниматель причиняет ущерб не только государству, но и работникам (начиная от отсутствия у них гарантий получения оговоренного заработка и заканчивая несправедливым размером будущей пенсии, лишением других социальных выплат)», - говорится в комментарии КГК.

В ведомстве подчеркивают, что уголовная ответственность предусмотрена исключительно за умышленные действия, связанные с неуплатой страховых взносов и неперечислением налогов, сборов. И только при условии, что сумма неуплаченных платежей превышает крупный размер: для налогов, сборов – 1 тыс. базовых величин, для страховых взносов – 2,5 тыс. базовых величин (в настоящее время 29 тыс. рублей и 72,5 тыс. рублей соответственно).

Еще одно обязательное условие привлечения к уголовной ответственности за уклонение от уплаты страховых взносов – доказанный факт их умышленного неначисления.

Должностные лица организаций, которые не скрывают заработную плату, начисляют страховые взносы, но не перечисляют их в фонд социальной защиты населения (например, в связи с отсутствием денежных средств на расчетном счете), будут нести административную ответственность.