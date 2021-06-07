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СКОРРЕКТИРОВАНЫ НАЦЕНКИ НА ПИТАНИЕ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ


10:14 08.06.2021

Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 33 от 19 мая 2021 г. скорректирован порядок формирования цен на продукцию общественного питания, реализуемую в учреждениях образования. Это решение закреплено ведомственным.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, в соответствии с правовым актом увеличен предельный уровень применяемых наценок общественного питания в учреждениях образования при организации питания без привлечения бюджетных средств.

По информации МАРТ, одновременно для обучающихся на дневной форме получения образования устанавливается гарантированный уровень предельных минимальных скидок на продукцию общественного питания. Данная мера направлена на обеспечение питанием по доступным ценам.

Постановление вступило в силу 6 июня 2021 г.
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