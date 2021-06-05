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МИНЮСТ ОПРЕДЕЛИЛ ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ С ГОСОРГАНАМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ
18:05 07.06.2021
Постановлением Министерства юстиции № 93 от 21 мая 2021 г. утверждена Инструкция о порядке взаимодействия органов принудительного исполнения с Государственной автомобильной инспекцией Министерства внутренних дел, государственным учреждением «Государственная инспекция по маломерным судам», организациями, подчиненными Министерству лесного хозяйства.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документом определен порядок взаимодействия указанных органов и организаций при исполнении постановления судебного исполнителя о принятии меры по временному ограничению права должника-гражданина, в том числе ИП, на управление механическими транспортными средствами, моторными маломерными судами, мощность двигателя которых превышает 3,7 киловатта (5 лошадиных сил), права на охоту.
Взаимодействие осуществляется путем обмена информацией и координации необходимых действий для исполнения соответствующего постановления.
При совершении исполнительных действий:
устанавливается наличие у должника прав на управление механическими транспортными средствами, маломерными судами, на охоту;
выясняется, не является ли пользование этими правами необходимостью в связи с инвалидностью либо в качестве единственного средства получения дохода (в этом случае меры по временному ограничению прав не принимаются).
Постановление вступает в силу с 15 июля 2021 г.
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