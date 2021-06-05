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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ДО 15 ИЮЛЯ МОЖНО ОБСУДИТЬ ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХРЕГЛАМЕНТ ТС НА ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКУЮ ПРОДУКЦИЮ
15:12 07.06.2021
До 15 июля 2021 г. можно обсудить проект изменения в технический регламент Таможенного союза на парфюмерно-косметическую продукцию.
Проект разработан Госстандартом (БелГИМ) и размещен для публичного обсуждения на сайте Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, необходимость этой работы связана с уточнением требований к парфюмерно-косметической продукции в целях защиты жизни и здоровья человека, охраны окружающей среды, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей относительно ее назначения и безопасности, с учетом практики применения.
В проекте уточнены область применения технического регламента, уточнен перечень продукции, на которую не распространяется технический регламент, терминологический аппарат, правила идентификации парфюмерно-косметической продукции.
Дополнены правила обращения на рынке парфюмерно-косметической продукции, попадающей под действие нескольких технических регламентов Союза.
Так, на рынке ЕАЭС присутствует парфюмерно-косметическая продукция, которая имеет названия, схожие с названиями лекарственных средств, дезинфицирующих средств. Это создает условия для введения потребителей в заблуждение. Внесение изменения позволит снять проблемы, возникающие с отнесением продукции к парфюмерно-косметической.
Установлены требования к токсикологическим показателям продукции, полученные на основе анализа токсикологических характеристик ингредиентов.
Дополнены требования к маркировке и упаковке: не допускается выпускать парфюмерно-косметическую продукцию в потребительской упаковке, имеющей внешнее оформление, полностью схожее с упаковкой для пищевой продукции, включая алкогольные напитки, или лекарственных средств, и вводящее потребителя в заблуждение в отношении назначения упакованной продукции.
Разработка изменения предусмотрена в рамках реализации плана разработки технических регламентов ЕАЭС и внесения изменений в технические регламенты Таможенного союза и направлена на усовершенствование уровня требований к парфюмерно-косметической продукции и их систематизацию для применения изготовителями и потребителями.
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