Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 40 от 1 июня 2021 года расширено государственное регулирование цен на социально значимые товары.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, постановлением вводится регулирование цен на ряд продуктов питания: крупу перловую, субпродукты мясные пищевые, колбасу полукопченую, варено-копченую, говядину тушеную консервированную, свинину тушеную консервированную, рыбу живую, рыбу мороженую (филе и разделанную), маргарин, чеснок, перец сладкий, кофе растворимый, чай черный, соль поваренную пищевую.

Кроме того, документом изменены подходы к регулированию цен в части установления максимального размера надбавки импортера, оптовой надбавки, торговой надбавки (с учетом оптовой надбавки) не выше 25% на сыр, муку пшеничную, сухие макаронные изделия, консервы из рыбы, рис, крупу манную, крупу пшенную, хлопья овсяные, картофель и свежие овощи (свёклу, морковь, капусту белокочанную, лук репчатый, огурцы, помидоры), яблоки.

Постановлением также уточняются подходы к регулированию цен на детское питание.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.