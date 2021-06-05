ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
07.06.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПОВЫШЕНЫ ТАРИФЫ НА СОЦУСЛУГИ


09:40 07.06.2021

Решением Гомельского облисполкома № 346 от 17 мая 2021 г. утверждены новые тарифы на социальные услуги, предоставляемые государственными учреждениями социального обслуживания.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, фиксированный тариф на социальные услуги, предоставляемые территориальными центрами социального обслуживания населения, входящие в перечень бесплатных и общедоступных социальных услуг без учета стоимости материалов, используемых при оказании этих услуг теперь составит 71 копейку за час (ранее - 60 копеек). Услуги сиделки будут стоить 1,09 рубля за час (ранее - 1 рубль).

Предельные максимальные тарифы на стационарное социальное обслуживание установлены в следующих размерах:

домами-интернатами для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития – 38,00 рубля за сутки;

домами-интернатами для престарелых и инвалидов – 22,00 рубля за сутки;

психоневрологическими домами-интернатами для престарелых и инвалидов – 24,00 рубля за сутки.

Предельный максимальный тариф на услуги, предоставляемые отделениями круглосуточного пребывания территориальных центров социального обслуживания населения, составит 25,00 рубля за сутки.

Предельный норматив рентабельности при расчете тарифов на социальные услуги, не входящие в перечень бесплатных и общедоступных социальных услуг, а также входящие, но предоставляемые сверх норм, установлен в размере 10% к себестоимости этих услуг (ранее - 15%).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.06.2021
валюта курс
EUR 3.0760
USD 2.5388
RUB 3.4666
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.06.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0741 -0.0019
USD 2.5282 -0.0106
RUB 3.4709 +0.0043
все курсы архив

Курсы в банках
на 07.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0700 3.0740
USD 2.5250 2.5290
RUB 3.4650 3.4700
подробнее

Конвертация в банках
на 07.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2130 1.2160
EUR/RUB 88.4500 88.7500
USD/RUB 72.8000 73.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте