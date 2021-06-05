Решением Гомельского облисполкома № 346 от 17 мая 2021 г. утверждены новые тарифы на социальные услуги, предоставляемые государственными учреждениями социального обслуживания.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, фиксированный тариф на социальные услуги, предоставляемые территориальными центрами социального обслуживания населения, входящие в перечень бесплатных и общедоступных социальных услуг без учета стоимости материалов, используемых при оказании этих услуг теперь составит 71 копейку за час (ранее - 60 копеек). Услуги сиделки будут стоить 1,09 рубля за час (ранее - 1 рубль).

Предельные максимальные тарифы на стационарное социальное обслуживание установлены в следующих размерах:

домами-интернатами для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития – 38,00 рубля за сутки;

домами-интернатами для престарелых и инвалидов – 22,00 рубля за сутки;

психоневрологическими домами-интернатами для престарелых и инвалидов – 24,00 рубля за сутки.

Предельный максимальный тариф на услуги, предоставляемые отделениями круглосуточного пребывания территориальных центров социального обслуживания населения, составит 25,00 рубля за сутки.

Предельный норматив рентабельности при расчете тарифов на социальные услуги, не входящие в перечень бесплатных и общедоступных социальных услуг, а также входящие, но предоставляемые сверх норм, установлен в размере 10% к себестоимости этих услуг (ранее - 15%).