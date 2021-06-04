Постановлением Национального банка № 141 от 28 мая 2021 года утверждена инструкция о порядке проведения валютно-обменных операций, которая вступит в силу с 9 июля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, документ принят в целях реализации положений новой редакции закона Республики Беларусь №226-З «О валютном регулировании и валютном контроле» от 22 июля 2003 года и будет способствовать упрощению порядка проведения валютных операций и расширению возможностей физических и юридических лиц по их совершению.

Инструкцией определен порядок проведения валютно-обменных операций физическими и юридическими лицами на внутреннем валютном рынке. В числе прочего юридическим и физическим лицам предоставляется возможность совершения валютно-обменных операций на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» без участия банка. Совершение валютно-обменных операций на торгах биржи будет осуществляться с учетом требований иных актов законодательства, а также локальных правовых актов биржи, которые в настоящее время находятся на стадии разработки. О механизме совершения биржей валютно-обменных операций с физическими и юридическими лицами без участия банков будет сообщено дополнительно.

Инструкцией регламентирован порядок работы обменных пунктов, касс, а также порядок установления банками обменных курсов при проведении валютно-обменных операций с физическими лицами. При этом документом закреплена возможность проведения в обменных пунктах, кассах банков помимо валютно-обменных также и иных банковских операций.

Кроме того, в целях защиты прав потребителей финансовых услуг – физических лиц и предотвращения возможных спорных ситуаций при проведении валютно-обменных операций в инструкции определено, что передача физическим лицом кассиру наличных денежных средств рассматривается как согласие физического лица с условиями проведения валютно-обменной операции, отраженными на стенде или специальном электронном табло. При этом валютно-обменная операция с наличными денежными средствами, которые переданы физическим лицом кассиру до изменения информации на стенде или специальном электронном табло, проводится по обменному курсу, действующему до получения информации о его изменении.

Действие инструкции не распространяется на порядок проведения валютно-обменных операций при использовании банковских платежных карточек, в том числе в терминалах автоматического обмена валюты, а также порядок установления и применения обменных курсов по валютно-обменным операциям, совершаемым при использовании банковских платежных карточек. Кроме того, инструкция не затрагивает порядок проведения валютно-обменных операций при осуществлении денежных переводов в случае, если такие операции предусмотрены в системах денежных переводов, а также порядок проведения валютно-обменных операций, осуществляемых при взыскании денежных средств в бесспорном порядке.

В связи с принятием постановления с 9 июля 2021 г утрачивают силу постановления правления Нацбанка Беларуси №112 «Об утверждении Инструкции о порядке совершения валютно-обменных операций» от 28 июля 2005 г, а также №35 «Об утверждении Инструкции о порядке осуществления валютно-обменных операций с участием физических лиц и организации работы обменных пунктов, касс при проведении таких операций» от 1 февраля 2011 г.