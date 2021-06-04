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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


СОВМИН ОБНОВИЛ РЯД ПОЛОЖЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МРЭК И ПРОВЕДЕНИЯ МЕДЭКСПЕРТИЗ


14:34 04.06.2021

Совет министров постановлением № 304 от 3 июня 2021 г. обновил ряд положений по вопросам деятельности МРЭК и проведения медэкспертиз.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документом утверждены положения о медико-реабилитационных экспертных комиссиях; о проведении медико-социальной экспертизы; о порядке осуществления независимой медицинской экспертизы; правила определения степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Первым положением определены правовой статус медико-реабилитационных экспертных комиссий (МРЭК), структура, порядок организации деятельности, полномочия и функции МРЭК и их структурных подразделений, порядок обжалования заключений МРЭК.

Вторым установлен порядок проведения МРЭК медико-социальной экспертизы. Ее цели, в частности:

определение нарушений функций органов и систем организма пациента, степени выраженности ограничений жизнедеятельности;

установление инвалидности у лиц старше 18 лет, группы и причины инвалидности, даты наступления и срока инвалидности;

установление категории «ребенок-инвалид» у лиц в возрасте до 18 лет, степени утраты здоровья, причины инвалидности, даты наступления и срока инвалидности;

установление степени утраты профессиональной (общей) трудоспособности в процентах при страховых и иных случаях, предусмотренных законодательством о здравоохранении и страховой деятельности;

продление лечения в периоде временной нетрудоспособности.

Третьим положением определен порядок осуществления независимой медицинской экспертизы при несогласии пациента, субъекта страхования с заключением: МРЭК, военно-врачебной экспертизы, экспертизы профессионального характера заболевания, медико-экспертной комиссии, врачебно-летной экспертной комиссии, врачебно-экспертной комиссии, медицинской водительской комиссии.

Что касается правил, то ими установлен порядок определения степени утраты профессиональной трудоспособности у лица, получившего повреждение здоровья в результате несчастного случая на производстве и (или) профессионального заболевания, при проведении медико-социальной экспертизы.

Ряд постановлений правительства признается утратившим силу. В их числе:

от 10 октября 2003 г. № 1299 «Об утверждении Правил определения степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»;

от 26 декабря 2008 г. № 2024 «Об утверждении Положения о порядке осуществления независимой медицинской экспертизы»;

от 17 декабря 2014 г. № 1185 «О некоторых вопросах проведения медико-социальной экспертизы и деятельности медико-реабилитационных экспертных комиссий».

Постановление вступает в силу с 23 июля 2021 г.
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