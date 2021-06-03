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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ ИЗМЕНЕНЫ НАЦЕНКИ НА ПИТАНИЕ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ
13:52 04.06.2021
Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 33 от 19 мая 2021 г. внесены изменения в порядок формирования цен на продукцию общественного питания, реализуемую в учреждениях образования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, постановлением предусматривается увеличение предельного уровня применяемых наценок общественного питания в учреждениях образования при организации питания без привлечения бюджетных средств.
В целях обеспечения питанием по доступным ценам одновременно для обучающихся на дневной форме получения образования устанавливается гарантированный уровень предельных минимальных скидок на продукцию общественного питания.
Постановление вступит в силу после его официального опубликования.
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