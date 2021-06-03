Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 33 от 19 мая 2021 г. внесены изменения в порядок формирования цен на продукцию общественного питания, реализуемую в учреждениях образования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, постановлением предусматривается увеличение предельного уровня применяемых наценок общественного питания в учреждениях образования при организации питания без привлечения бюджетных средств.

В целях обеспечения питанием по доступным ценам одновременно для обучающихся на дневной форме получения образования устанавливается гарантированный уровень предельных минимальных скидок на продукцию общественного питания.

Постановление вступит в силу после его официального опубликования.