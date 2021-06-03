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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МЕРЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОДЕКСА БЕЛАРУСИ О НЕДРАХ ВЫНЕСЕНЫ НА ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ
11:04 04.06.2021
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «О мерах по реализации Кодекса Республики Беларусь о недрах».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проект направлен на приведение в соответствии с Кодексом о недрах и уточнение норм, регулирующих вопросы предоставления сведений для:
ведения государственных балансов запасов полезных ископаемых и геотермальных ресурсов недр;
порядка составления и утверждения государственных балансов запасов полезных ископаемых и геотермальных ресурсов недр;
ведения государственного геологического фонда;
порядка определения размера государственного денежного вознаграждения за открытие месторождения;
порядка проведения государственной геологической экспертизы проектной документации на геологическое изучение недр;
порядка разработки, согласования, проведения экспертизы, утверждения, регистрации, введения в действие и опубликования норм и правил рационального использования и охраны недр, внесения изменений и дополнений в них.
В частности, проектом предусмотрено утверждение положений о порядке: предоставления сведений для ведения государственных балансов запасов полезных ископаемых и геотермальных ресурсов недр; составления и утверждения государственных балансов запасов полезных ископаемых и геотермальных ресурсов недр.
Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 4 по 14 июня 2021 г.
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