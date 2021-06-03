На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «О мерах по реализации Кодекса Республики Беларусь о недрах».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проект направлен на приведение в соответствии с Кодексом о недрах и уточнение норм, регулирующих вопросы предоставления сведений для:

ведения государственных балансов запасов полезных ископаемых и геотермальных ресурсов недр;

порядка составления и утверждения государственных балансов запасов полезных ископаемых и геотермальных ресурсов недр;

ведения государственного геологического фонда;

порядка определения размера государственного денежного вознаграждения за открытие месторождения;

порядка проведения государственной геологической экспертизы проектной документации на геологическое изучение недр;

порядка разработки, согласования, проведения экспертизы, утверждения, регистрации, введения в действие и опубликования норм и правил рационального использования и охраны недр, внесения изменений и дополнений в них.

В частности, проектом предусмотрено утверждение положений о порядке: предоставления сведений для ведения государственных балансов запасов полезных ископаемых и геотермальных ресурсов недр; составления и утверждения государственных балансов запасов полезных ископаемых и геотермальных ресурсов недр.

Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 4 по 14 июня 2021 г.