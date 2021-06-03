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НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ МОЖНО ОБСУДИТЬ ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕН НА ЛЕКАРСТВА, МЕДИЗДЕЛИЯ И МЕДТЕХНИКУ


15:58 03.06.2021

На общественное обсуждение вынесен проект указа, которым предусмотрено внесение изменений в указ от 11 августа 2005 г. № 366 «О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проект разработан с целью удешевления медицинских товаров и обеспечения единых подходов формирования цен для субъектов хозяйствования всех форм собственности.

Для совершенствования подходов ценообразования на медицинские товары проектом определен порядок формирования цен, при котором расчетная отпускная цена уменьшается на размер предоставляемых скидок, предусмотрен единый подход формирования цен для субъектов хозяйствования всех форм собственности. Также предусмотрены изменения в части исчисления налога на добавленную стоимость в связи с изменением Налогового кодекса с 1 января 2021 г. Для однозначного толкования дается разъяснение, что действие указа № 366 распространяется только при реализации медицинских товаров на территории Беларуси.

Организатор общественного обсуждения – Министерство здравоохранения.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 3 по 13 июня 2021 г.
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