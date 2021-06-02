Постановлением Государственного комитета по стандартизации № 43 от 23 апреля 2021 г. утверждены Правила осуществления метрологической оценки в виде работ по аттестации методик (методов) измерений.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, правилами определены требования:

к порядку организации и проведению аттестации методик (методов) измерений, предназначенных для применения при измерениях в сфере законодательной метрологии (в том числе принимаемых в качестве первичных референтных методик (методов) измерений и референтных методик (методов) измерений);

к проведению теоретических и экспериментальных исследований методик (методов) измерений.

Действие Правил не распространяется на методики (методы) измерений, установленные: международными, межгосударственными или иными региональными стандартами; государственными стандартами Республики Беларусь.

Аттестация проводится в отношении: вновь разработанной методики (метода) измерений; ранее разработанной методики (метода) измерений и не проходившей аттестацию; аттестованной методики (метода) измерений в случае изменения области ее применения.

Выступить в качестве заявителя на аттестацию могут госорганы, другие юрлица, иностранные юрлица, ИП и иные физлица – разработчики методики (метода) измерений, или лица, по заказу которых методика (метод) измерений разработана.

Проведение аттестации осуществляется уполномоченным юрлицом на основании соответствующего договора с заявителем.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.