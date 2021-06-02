ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
03.06.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ГОССТАНДАРТ УСТАНОВИЛ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ АТТЕСТАЦИИ МЕТОДИК (МЕТОДОВ) ИЗМЕРЕНИЙ


10:07 03.06.2021

Постановлением Государственного комитета по стандартизации № 43 от 23 апреля 2021 г. утверждены Правила осуществления метрологической оценки в виде работ по аттестации методик (методов) измерений.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, правилами определены требования:

к порядку организации и проведению аттестации методик (методов) измерений, предназначенных для применения при измерениях в сфере законодательной метрологии (в том числе принимаемых в качестве первичных референтных методик (методов) измерений и референтных методик (методов) измерений);

к проведению теоретических и экспериментальных исследований методик (методов) измерений.

Действие Правил не распространяется на методики (методы) измерений, установленные: международными, межгосударственными или иными региональными стандартами; государственными стандартами Республики Беларусь.

Аттестация проводится в отношении: вновь разработанной методики (метода) измерений; ранее разработанной методики (метода) измерений и не проходившей аттестацию; аттестованной методики (метода) измерений в случае изменения области ее применения.

Выступить в качестве заявителя на аттестацию могут госорганы, другие юрлица, иностранные юрлица, ИП и иные физлица – разработчики методики (метода) измерений, или лица, по заказу которых методика (метод) измерений разработана.

Проведение аттестации осуществляется уполномоченным юрлицом на основании соответствующего договора с заявителем.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 03.06.2021
валюта курс
EUR 3.0950
USD 2.5383
RUB 3.4547
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.06.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0950 +0.0006
USD 2.5383 +0.0071
RUB 3.4547 +0.0029
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0920 3.1000
USD 2.5360 2.5420
RUB 3.4550 3.4670
подробнее

Конвертация в банках
на 03.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2170 1.2210
EUR/RUB 89.2500 89.7500
USD/RUB 73.2000 73.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте