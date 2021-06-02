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МИНОБРАЗОВАНИЯ БЕЛАРУСИ ДОПОЛНИЛО ПЕРЕЧЕНЬ ПЕДСПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, ПОСТУПИТЬ НА КОТОРЫЕ МОЖНО БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ


17:54 02.06.2021

Постановлением Министерства образования № 104 от 26 мая 2021 г. скорректирован перечень педагогических специальностей, при поступлении на которые лица зачисляются без вступительных испытаний в учреждения высшего образования.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, в перечень дополнительно включены: физическая культура (по направлениям); спортивно-педагогическая деятельность (по направлениям).

На сегодня указанный перечень включает 30 специальностей, среди которых дошкольное, начальное образование, история и обществоведческие дисциплины, физика и информатика, белорусский и русский языки и литература и др.

Без вступительных испытаний зачисляются выпускники учреждений общего среднего образования, прошедшие обучение в профильных классах (группах) педагогической направленности. При этом в их документе об образовании должны быть отметки не ниже 7 баллов по всем учебным предметам и не ниже 8 баллов по учебным предметам, соответствующим предметам профильных вступительных испытаний. Также при зачислении учитываются: рекомендации педагогического совета учреждения образования, которое они закончили; результаты собеседования, проводимого вузом в установленном Министерством образования порядке.

Необходимым условием при зачислении является последующая обязательная работа по распределению после получения высшего образования I ступени в дневной форме за счет средств республиканского бюджета не менее пяти лет.

Постановление вступает в силу с 3 июня 2021 г.
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