|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|02.06.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН ОБ ИПОТЕКЕ МОЖНО ОБСУДИТЬ ДО 12 ИЮНЯ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ БЕЛАРУСИ
17:15 02.06.2021
На общественное обсуждение вынесен проект Закона Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об ипотеке».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, целями подготовки законопроекта является дальнейшее совершенствование правового регулирования ипотеки с учетом практики применения Закона Республики Беларусь от 20 июня 2008 г. № 345-З «Об ипотеке» и приведение норм указанного закона в соответствие с законодательством.
Организатор общественного обсуждения – Национальный центр законодательства и правовых исследований.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 2 по 12 июня 2021 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 02.06.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 02.06.2021
Курсы в банках
на 02.06.2021
Конвертация в банках
на 02.06.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте