На общественное обсуждение вынесен проект Закона Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об ипотеке».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, целями подготовки законопроекта является дальнейшее совершенствование правового регулирования ипотеки с учетом практики применения Закона Республики Беларусь от 20 июня 2008 г. № 345-З «Об ипотеке» и приведение норм указанного закона в соответствие с законодательством.

Организатор общественного обсуждения – Национальный центр законодательства и правовых исследований.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 2 по 12 июня 2021 г.