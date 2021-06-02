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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ ПОВЫШЕНЫ ЭКСПОРТНЫЕ ПОШЛИНЫ НА НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ
15:10 02.06.2021
Постановлением Совета министров № 299 от 31 мая 2021 г. в Беларуси повышены ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, вывозимых за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, экспортные пошлины на сырую нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты составляют $58,8 за 1 т (ранее – $54,9); прямогонный бензин – $32,3 за 1 т (ранее – $30,1); товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные – $17,6 за 1 т (ранее – $16,4).
Постановление вступило в силу 1 июня 2021 г.
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