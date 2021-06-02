Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям № 32 от 3 мая 2021 г. утверждены нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Приповерхностное захоронение радиоактивных отходов. Требования безопасности».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документом установлены технические требования безопасности к проектируемым, сооружаемым, эксплуатируемым, закрываемым и закрытым пунктам приповерхностного захоронения радиоактивных отходов.

Требования не распространяются на:

деятельность по обращению с отходами дезактивации, образованными в результате проведения мероприятий по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;

производственные отходы с повышенным содержанием природных радионуклидов, образующиеся при осуществлении деятельности по добыче и переработке минерального и органического сырья.

Постановление вступает в силу 2 июня 2021 г.