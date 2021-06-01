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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХРЕГЛАМЕНТ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА НА МАСЛОЖИРОВУЮ ПРОДУКЦИЮ


11:20 02.06.2021

Подведены итоги общественного обсуждения проекта Решения Совета Евразийской экономической комиссии «О внесении изменений в технический регламент Таможенного союза «Технический регламент на масложировую продукцию» (ТР ТС 024/2011).

Проект направлен на:

повышение уровня безопасности пищевой масложировой продукции в целях защиты жизни и (или) здоровья человека, предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей;

уточнение отдельных положений технического регламента в части определения пищевой масложировой продукции, требований к маркировке, процессам ее производства и перевозки, а также устранение возможного неоднозначного толкования норм технического регламента;

согласование отдельных положений технического регламента с положениями технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011);

конкретизацию и дифференцирование требований к отдельным показателям пищевой масложировой продукции, а также повышение ее безопасности путем введения нормирования допустимого уровня содержания кислот в пересчете на глицидол.

Организатор общественного обсуждения – концерн «Белгоспищепром».

Обсуждение проходило на Правовом форуме Беларуси с 26 февраля по 12 марта 2021 г.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, комментарии на форум не поступили.

Между тем при согласовании проекта изменений от заинтересованных поступил ряд замечаний и предложений в части:

уточнения определений терминов «масложировое сырье», «масло (жир) гидрогенизированное рафинированное дезодорированное», «маргарин», «жиры специального назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные» и исключения терминов – «заменители масла какао нетемперируемые смешанного типа», «эквиваленты масла какао» и «улучшители масла какао SOS-типа»;

установления единого для всех обозначенных проектом изменения № 2 к ТР ТС 024/2011 групп продуктов срока вступления в силу норматива «глицидиловые эфиры жирных кислот, в пересчете на глицидол».

Позиция Беларуси по результатам внутригосударственного согласования проекта изменений № 2 в ТР ТС 024/2011 была направлена в Министерство экономики.
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