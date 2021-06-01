Правительство Беларуси 31 мая 2021 г. приняло постановление № 297 «О формах бланков биометрических документов и их описании».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, правовым актом установлены формы бланков биометрических документов:

удостоверяющих личность, в виде пластиковой смарт-карты с интегральной микросхемой, содержащей электронное средство биометрической идентификации и криптографический токен аутентификации;

для выезда из Беларуси и (или) въезда в Республику Беларусь в виде паспортной книжки с интегральной микросхемой, содержащей электронное средство биометрической идентификации.

К первому виду документов относятся: идентификационная карта гражданина Республики Беларусь; биометрический вид на жительство в Республике Беларусь иностранного гражданина; биометрический вид на жительство в Республике Беларусь лица без гражданства.

Ко второму: биометрический паспорт гражданина Республики Беларусь; биометрический дипломатический паспорт гражданина Республики Беларусь; биометрический служебный паспорт гражданина Республики Беларусь; биометрический проездной документ Республики Беларусь; проездной документ (Конвенция от 28 июля 1951 года).

Правовой акт разработан в соответствии с указом от 16 марта 2021 г. № 107 «О биометрических документах».

Постановление вступает в силу после официального опубликования.