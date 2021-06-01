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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛО ФОРМЫ БЛАНКОВ БИОМЕТРИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ
09:53 02.06.2021
Правительство Беларуси 31 мая 2021 г. приняло постановление № 297 «О формах бланков биометрических документов и их описании».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, правовым актом установлены формы бланков биометрических документов:
удостоверяющих личность, в виде пластиковой смарт-карты с интегральной микросхемой, содержащей электронное средство биометрической идентификации и криптографический токен аутентификации;
для выезда из Беларуси и (или) въезда в Республику Беларусь в виде паспортной книжки с интегральной микросхемой, содержащей электронное средство биометрической идентификации.
К первому виду документов относятся: идентификационная карта гражданина Республики Беларусь; биометрический вид на жительство в Республике Беларусь иностранного гражданина; биометрический вид на жительство в Республике Беларусь лица без гражданства.
Ко второму: биометрический паспорт гражданина Республики Беларусь; биометрический дипломатический паспорт гражданина Республики Беларусь; биометрический служебный паспорт гражданина Республики Беларусь; биометрический проездной документ Республики Беларусь; проездной документ (Конвенция от 28 июля 1951 года).
Правовой акт разработан в соответствии с указом от 16 марта 2021 г. № 107 «О биометрических документах».
Постановление вступает в силу после официального опубликования.
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