ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
01.06.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ГОСКОМИМУЩЕСТВО БЕЛАРУСИ ПРОВОДИТ ПРАВОВОЙ МОНИТОРИНГ ПРАВОВЫХ АКТОВ ПО ВОПРОСАМ РЕГИСТРАЦИИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА


16:37 01.06.2021

Государственный комитет по имуществу организует проведение правового мониторинга указа от 9 апреля 2012 г. № 160 «Об адресной системе» и Закона Республики Беларусь от 22 июля 2002 г. № 133-З «О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, задачами правового мониторинга этих правовых актов являются: оценка эффективности их норм; выявление и анализ недостатков правового регулирования ими общественных отношений, их причин, а также последствий, которые возникли в процессе их применения; выработка предложений о совершенствовании законодательства и практики их применения, принятии мер по надлежащей их реализации.

В рамках мониторинга указа № 160 и Закона № 133-З все заинтересованные могут направлять информацию и предложения, в том числе о (об):

актуальности регулирования ими общественных отношений, наличии в них устаревших и неэффективных норм;

наличии в них пробелов, коллизий и иной правовой неопределенности, внутренних противоречий, наличии (отсутствии) единообразной практики их применения;

наличии не реализованных в законодательстве отсылочных и бланкетных норм, содержащихся в них, избыточности таких норм;

положительных и отрицательных последствиях их издания;

известных случаях нарушения их норм.

Информацию и предложения следует направлять по 15 июня 2021 г.:

в виде сообщений в специальном разделе на Правовом форуме Беларуси;

на электронную почту Госкомимущества () с обязательным указанием в теме сообщения «Правовой мониторинг Указа № 160» или «Правовой мониторинг Закона о регистрации».

НЦПИ обращает внимание, что направленные предложения не будут считаться электронными обращениями и в отношении них не будет даваться ответ (уведомление) в соответствии с законодательством об обращениях граждан и юридических лиц.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.06.2021
валюта курс
EUR 3.0884
USD 2.5328
RUB 3.4544
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 01.06.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0944 +0.006
USD 2.5312 -0.0016
RUB 3.4518 -0.0026
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0950 3.0970
USD 2.5330 2.5360
RUB 3.4400 3.4520
подробнее

Конвертация в банках
на 01.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2190 1.2230
EUR/RUB 89.7000 90.0500
USD/RUB 73.4000 73.7500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте