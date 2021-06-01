Государственный комитет по имуществу организует проведение правового мониторинга указа от 9 апреля 2012 г. № 160 «Об адресной системе» и Закона Республики Беларусь от 22 июля 2002 г. № 133-З «О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, задачами правового мониторинга этих правовых актов являются: оценка эффективности их норм; выявление и анализ недостатков правового регулирования ими общественных отношений, их причин, а также последствий, которые возникли в процессе их применения; выработка предложений о совершенствовании законодательства и практики их применения, принятии мер по надлежащей их реализации.

В рамках мониторинга указа № 160 и Закона № 133-З все заинтересованные могут направлять информацию и предложения, в том числе о (об):

актуальности регулирования ими общественных отношений, наличии в них устаревших и неэффективных норм;

наличии в них пробелов, коллизий и иной правовой неопределенности, внутренних противоречий, наличии (отсутствии) единообразной практики их применения;

наличии не реализованных в законодательстве отсылочных и бланкетных норм, содержащихся в них, избыточности таких норм;

положительных и отрицательных последствиях их издания;

известных случаях нарушения их норм.

Информацию и предложения следует направлять по 15 июня 2021 г.:

в виде сообщений в специальном разделе на Правовом форуме Беларуси;

на электронную почту Госкомимущества ( ) с обязательным указанием в теме сообщения «Правовой мониторинг Указа № 160» или «Правовой мониторинг Закона о регистрации».

НЦПИ обращает внимание, что направленные предложения не будут считаться электронными обращениями и в отношении них не будет даваться ответ (уведомление) в соответствии с законодательством об обращениях граждан и юридических лиц.