На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров, которым вносятся изменения в постановления правительства: от 15 июня 2019 г. № 395 «О реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»; от 2 июля 2019 г. № 449 «Об установлении критериев, способа оценки и сравнения предложений участников открытого и закрытого конкурсов».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проект подготовлен на основании перехода строительной отрасли на законодательство о государственных закупках в связи с прекращением с 1 июля 2021 г. действия указа от 7 июня 2019 г. № 223 «О закупках товаров (работ, услуг) при строительстве».

Изменениями, в частности, предусмотрено:

установление размера обеспечения исполнения договоров на работы и услуги при строительстве;

дополнение перечня требований к участникам процедур государственных закупок отдельных видов товаров (работ, услуг);

установление критериев оценки и сравнения предложений нестоимостной группы для стройотрасли.

Организатор общественного обсуждения – Министерство архитектуры и строительства.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 1 июня по 11 июня 2021 г.