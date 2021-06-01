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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ ВОПРОСЫ ЗАКУПОК ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ВЫНЕСЕНЫ НА ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ
14:14 01.06.2021
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров, которым вносятся изменения в постановления правительства: от 15 июня 2019 г. № 395 «О реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»; от 2 июля 2019 г. № 449 «Об установлении критериев, способа оценки и сравнения предложений участников открытого и закрытого конкурсов».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проект подготовлен на основании перехода строительной отрасли на законодательство о государственных закупках в связи с прекращением с 1 июля 2021 г. действия указа от 7 июня 2019 г. № 223 «О закупках товаров (работ, услуг) при строительстве».
Изменениями, в частности, предусмотрено:
установление размера обеспечения исполнения договоров на работы и услуги при строительстве;
дополнение перечня требований к участникам процедур государственных закупок отдельных видов товаров (работ, услуг);
установление критериев оценки и сравнения предложений нестоимостной группы для стройотрасли.
Организатор общественного обсуждения – Министерство архитектуры и строительства.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 1 июня по 11 июня 2021 г.
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