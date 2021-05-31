С 12 по 22 мая 2021 г. на Правовом форуме Беларуси проходило общественное обсуждение проекта указа «О целевых отчислениях».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проект направлен на совершенствование системы финансирования деятельности организаций по ценообразованию в строительстве, приобретения товаров (выполнение работ, оказание услуг) в области ценообразования и информатизации в строительстве, а также оказания услуг по расчету индексов цен инвестиций в основной капитал.

Организатор общественного обсуждения – Министерство архитектуры и строительства.

Предложения поступили от 2 участников. Ознакомиться с результатами их рассмотрения можно на сайте НЦПИ.