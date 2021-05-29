Постановлением Министерства образования № 99 от 19 мая 2021 г. установлен перечень международных олимпиад, победители (обладатели дипломов I, II, III степени) которых имеют право на зачисление без вступительных испытаний в учреждения образования для получения высшего образования I ступени, среднего специального образования в 2021 году.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, в перечень включены 12 международных олимпиад:

62-я Международная математическая олимпиада – 2021 год, Российская Федерация;

55-я Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии – 2021 год, Российская Федерация;

53-я Международная химическая олимпиада – 2021 год, Япония;

51-я Международная физическая олимпиада – 2021 год, Литовская Республика;

32-я Международная биологическая олимпиада – 2021 год, Португальская Республика;

17-я Международная географическая олимпиада – 2021 год, Турецкая Республика;

10-я Европейская математическая олимпиада для девушек – 2021 год, Грузия;

17-я Международная Жаутыковская олимпиада по физике, математике и информатике – 2021 год, Республика Казахстан;

33-я Международная олимпиада по информатике – 2021 год, Республика Сингапур;

14-я Международная олимпиада по наукам о Земле – 2021 год, Китайская Народная Республика;

7-я Международная географическая олимпиада школьников стран Балтийского региона – 2021 год, Республика Польша;

Европейская географическая олимпиада – 2021 год, Республика Сербия.

Также 19 мая 2021 г. Министерством образования принято постановление № 98, которым урегулированы вопросы поступления без вступительных испытаний на наиболее востребованные экономикой специальности (их перечень устанавливается Министерством образования по согласованию с Министерствами экономики, труда и социальной защиты) для получения высшего образования I ступени в 2021 году. Правовым актом установлены перечни:

международных олимпиад, победители которых (обладатели дипломов I, II, III степени) могут поступать без вступительных испытаний на указанные специальности, для которых данный предмет определен вторым предметом профильного вступительного испытания;

В данный перечень включены те же наименования международных олимпиад, что и в постановлении № 99.

учебных предметов третьего (областного, Минского городского) этапа республиканской олимпиады по учебным предметам, проведенной Министерством образования в учебном году, который завершился в год приема, победители которого (обладатели дипломов I, II, III степени) могут поступать без вступительных испытаний на указанные специальности.

В него включен 21 учебный предмет: белорусский язык, белорусская литература, русский язык, русская литература, английский, немецкий, французский, китайский, испанский языки, математика, физика, астрономия, информатика, биология, химия, география, история Беларуси, всемирная история (новейшее время), обществоведение, трудовое обучение, физическая культура и здоровье.

Оба постановления вступают в силу после официального опубликования.