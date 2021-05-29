28 мая 2021 г. принят Закон Республики Беларусь № 114-З «Об изменении законов по вопросам трудовых отношений», которым внесены изменения в Трудовой кодекс Республики Беларусь и Закон Республики Беларусь от 5 января 2016 г. № 354-З «О промышленной безопасности».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве труда и социальной защиты, нормами закона уточняются отдельные вопросы в части определения полномочий и ответственности сторон трудовых отношений. Обеспечено дополнительное регулирование вопросов привлечения к дисциплинарной ответственности работников, а также их отстранения от работы за противоправные действия.

Кроме того, затронуты вопросы взаимодействия нанимателя и профсоюза в части расторжения трудовых договоров по инициативе нанимателя. В целях защиты национальной безопасности, общественного порядка, здоровья населения регулируются вопросы проведения забастовок.

В части вопросов дисциплинарной ответственности, пункт 7 статьи 42 Трудового кодекса дополняется новыми основаниями увольнения по инициативе нанимателя:

отсутствие на работе в связи с отбыванием административного взыскания в виде административного ареста, препятствующего исполнению трудовых обязанностей;

принуждение работников к участию в забастовке, создание другим работникам препятствий для выполнения их трудовых обязанностей, призыв работников к прекращению выполнения трудовых обязанностей без уважительных причин;

участие работника в незаконной забастовке, а также при иных формах отказа работника от выполнения трудовых обязанностей (полностью или частично) без уважительных причин.

Законом внесены изменения в статью 46 Трудового кодекса, согласно которым исключаются необходимость предварительного уведомления профсоюза при расторжении трудового договора с работником по вышеназванным трем новым основаниям увольнения, а также возможность включения в коллективные договоры, соглашения требования о предварительном согласии профсоюза на увольнение по данным основаниям.

Устанавливается дисциплинарная ответственность за противоправные действия с персональными данными. Статья 47 Трудового кодекса дополнена новым основанием увольнения за нарушение работником порядка сбора, систематизации, хранения, изменения, использования, обезличивания, блокирования, распространения, предоставления, удаления персональных данных.

В рамках корректировки статьи 49 Трудового кодекса расширены полномочия нанимателя для отстранения работника от работы. В частности, наниматель получил право отстранять работника от работы в случаях, когда он призывает других работников к прекращению работы без уважительных причин.

Наряду с включением в Трудовой кодекс новых оснований увольнения, законом уточняется порядок привлечения работников к дисциплинарной ответственности.

В целях обеспечения баланса интересов нанимателя и работника внесены изменения в статью 199 Трудового кодекса, согласно которым нанимателю предоставлено право применять к работнику дисциплинарное взыскание, в том числе и в тех случаях, когда невозможно получение от работника объяснения по поводу совершенного дисциплинарного проступка. Отсутствие возможности получить от работника объяснение по поводу совершенного им дисциплинарного проступка должно быть оформлено актом с указанием присутствовавших свидетелей.

В части корректировки отдельных нормативных предписаний в отношении забастовок статья 388 Трудового кодекса дополняется нормой, согласно которой при проведении забастовок запрещается выдвижение политических требований. С учетом корректировки статьи 395 Трудового кодекса решение суда о признании незаконными забастовки или решения о ее проведении будет подлежать немедленному исполнению.

В действующей редакции статьи 388 Трудового кодекса определено, что специальным Законом могут быть установлены ограничения реализации права на забастовку в той мере, в какой это необходимо в интересах национальной безопасности, общественного порядка, здоровья населения, прав и свобод других лиц.

В рамках реализации данного законодательного полномочия, в целях исключения возможных негативных последствий как для предприятия и его работников, так и для общества в целом, которые может повлечь за собой нарушение производственных процессов на опасных производствах, законом установлен запрет на проведение забастовок на предприятиях, имеющих опасные производственные объекты. Соответствующая норма закреплена в статье 26 Закона «О промышленной безопасности».

Вышеуказанные нормы закона вступят в силу 30 июня 2021 года.