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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В МИНЗДРАВЕ БЕЛАРУСИ ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОТОКОЛОВ
09:59 31.05.2021
Постановлением Минздрава № 53 от 28 мая 2021 г. утверждена Инструкция, определяющая цели и организационно-технологическую схему работ по разработке на принципах доказательной медицины научно обоснованных клинических протоколов, их рассмотрения и утверждения.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, инструкция устанавливает принципы разработки клинических протоколов, их структуру и общие требования к содержанию и оформлению, инициаторов их разработки, а также сроки рассмотрения и утверждения проектов клинических протоколов.
Оказываемая медицинская помощь, включая лекарственное обеспечение, должна способствовать реализации прав человека на жизнь и наивысший достижимый уровень здоровья. Именно этими принципами обусловлено формирование позитивных ограничительных списков медицинских технологий с возмещением затрат за счет средств бюджета (республиканские формуляры лекарственных средств и медицинских изделий, перечень основных лекарственных средств) и включение соответствующих медицинских технологий в гарантированный (обязательный) объем медицинской помощи, оказываемой в соответствии с клиническим протоколом.
До настоящего времени порядок разработки клинических протоколов не был урегулирован.
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