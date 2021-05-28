Постановлением Минздрава № 53 от 28 мая 2021 г. утверждена Инструкция, определяющая цели и организационно-технологическую схему работ по разработке на принципах доказательной медицины научно обоснованных клинических протоколов, их рассмотрения и утверждения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, инструкция устанавливает принципы разработки клинических протоколов, их структуру и общие требования к содержанию и оформлению, инициаторов их разработки, а также сроки рассмотрения и утверждения проектов клинических протоколов.

Оказываемая медицинская помощь, включая лекарственное обеспечение, должна способствовать реализации прав человека на жизнь и наивысший достижимый уровень здоровья. Именно этими принципами обусловлено формирование позитивных ограничительных списков медицинских технологий с возмещением затрат за счет средств бюджета (республиканские формуляры лекарственных средств и медицинских изделий, перечень основных лекарственных средств) и включение соответствующих медицинских технологий в гарантированный (обязательный) объем медицинской помощи, оказываемой в соответствии с клиническим протоколом.

До настоящего времени порядок разработки клинических протоколов не был урегулирован.