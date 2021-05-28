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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ВРЕМЕННОЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ НА ИМПОРТ ГОТОВЫХ КОЖ И ЗАГОТОВОК ВЕРХА ОБУВИ ВВОДИТСЯ В БЕЛАРУСИ
13:40 28.05.2021
Постановлением Совета министров № 291 от 26 мая 2021 г. в Беларуси вводится лицензирование ввоза готовых кож из шкур крупного рогатого скота, заготовок верха обуви из кожи и закрепленных на основной стельке на таможенную территорию Евразийского экономического союза (исключение – ввоз из стран, с которыми у Беларуси либо ЕАЭС заключены международные договоры о свободной торговле).
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, указанные товары при их помещении под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления (исключение – помещение под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления в целях завершения действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны), переработки на таможенной территории и территории свободной таможенной зоны будут ввозиться по разовым лицензиям.
Выдавать лицензии уполномочено Министерство антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с Белорусским государственным концерном по производству и реализации товаров легкой промышленности. Порядок выдачи таких лицензий аналогичен установленному правилами выдачи лицензий и разрешений на экспорт и (или) импорт товаров, предусмотренными приложением к протоколу о мерах нетарифного регулирования в отношении третьих стран (приложение № 7 к договору о Евразийском экономическом союзе).
Кроме того, постановлением предусмотрено внесение соответствующего дополнения в Единый перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденный постановлением Совета министров № 156 от 17 февраля 2012 г.
Министерству иностранных дел поручено уведомить Евразийскую экономическую комиссию и Исполнительный комитет СНГ о принятых мерах и внести на рассмотрение ЕЭК предложение о применении другими государствами – членами ЕАЭС аналогичных мер.
Основные положения постановления вступают в силу через один месяц после его официального опубликования и действуют в течение шести месяцев.
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