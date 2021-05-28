ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
30.05.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ВРЕМЕННОЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ НА ИМПОРТ ГОТОВЫХ КОЖ И ЗАГОТОВОК ВЕРХА ОБУВИ ВВОДИТСЯ В БЕЛАРУСИ


13:40 28.05.2021

Постановлением Совета министров № 291 от 26 мая 2021 г. в Беларуси вводится лицензирование ввоза готовых кож из шкур крупного рогатого скота, заготовок верха обуви из кожи и закрепленных на основной стельке на таможенную территорию Евразийского экономического союза (исключение – ввоз из стран, с которыми у Беларуси либо ЕАЭС заключены международные договоры о свободной торговле).

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, указанные товары при их помещении под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления (исключение – помещение под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления в целях завершения действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны), переработки на таможенной территории и территории свободной таможенной зоны будут ввозиться по разовым лицензиям.

Выдавать лицензии уполномочено Министерство антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с Белорусским государственным концерном по производству и реализации товаров легкой промышленности. Порядок выдачи таких лицензий аналогичен установленному правилами выдачи лицензий и разрешений на экспорт и (или) импорт товаров, предусмотренными приложением к протоколу о мерах нетарифного регулирования в отношении третьих стран (приложение № 7 к договору о Евразийском экономическом союзе).

Кроме того, постановлением предусмотрено внесение соответствующего дополнения в Единый перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденный постановлением Совета министров № 156 от 17 февраля 2012 г.

Министерству иностранных дел поручено уведомить Евразийскую экономическую комиссию и Исполнительный комитет СНГ о принятых мерах и внести на рассмотрение ЕЭК предложение о применении другими государствами – членами ЕАЭС аналогичных мер.

Основные положения постановления вступают в силу через один месяц после его официального опубликования и действуют в течение шести месяцев.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.05.2021
валюта курс
EUR 3.0870
USD 2.5329
RUB 3.4448
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.05.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0870 +0.0093
USD 2.5329 +0.0094
RUB 3.4448 +0.007
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.05.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0870 3.0940
USD 2.5340 2.5420
RUB 3.4320 3.4500
подробнее

Конвертация в банках
на 28.05.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2140 1.2190
EUR/RUB 89.6000 90.2000
USD/RUB 73.6000 74.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте