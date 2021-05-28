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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ ИЗМЕНЕН ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ГОСИНВЕСТПРОГРАММЫ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТПРОГРАММ
09:57 28.05.2021
Лукашенко подписал указ, в соответствии с которым изменяется указ от 5 мая 2006 года № 299 и излагается в новой редакции Положение о порядке формирования, утверждения Государственной инвестиционной программы, региональных инвестиционных программ и отчетности об их выполнении. Об этом сообщает его пресс-служба.
Согласно информации, новой редакцией Положения предусмотрены разработка Национального инфраструктурного плана как основы планирования строительства капитальных объектов на 5 лет; формирование Госинвестпрограммы и региональных инвестиционных программ по принципу среднесрочного планирования бюджета на 3 года; определение механизма и принципов формирования региональных инвестиционных программ.
Корректировка Положения проведена в целях создания комплексной системы планирования строительства объектов, финансируемых за счет средств республиканского и местных бюджетов.
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