ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
27.05.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ГКНТ УТОЧНЕНЫ ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ НА РАЗРАБОТКУ БИЗНЕС-ПЛАНОВ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ


11:56 27.05.2021

Постановлением Государственного комитета по науке и технологиям № 3 от 12 апреля 2021 г. предусмотрено изложение в новой редакции Инструкции о порядке и условиях предоставления денежных средств на разработку бизнес-планов инновационных проектов, порядке получения сертификата на получение денежных средств в целях коммерциализации инновационного проекта и использования денежных средств, полученных по нему.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, новой редакцией Инструкции предусмотрено, что:

участник других конкурсов не вправе отказаться от дальнейшего участия в республиканском конкурсе инновационных проектов после заключения договора с организацией или ИП, оказывающими услуги по разработке бизнес-планов, и Белорусским инновационным фондом в качестве финансирующей организации;

бизнес-план, разработанный в рамках договора, является частью комплекта документов для дальнейшего участия в конкурсе;

сертификат на получение денежных средств в целях коммерциализации инновационного проекта предоставляется участнику конкурса при условии соответствия определенным критериям (не должны дублироваться этапы инновационного проекта, на реализацию которых участник конкурса ранее получал финансирование; срок выполнения работ, включая приобретение необходимых для их выполнения товаров (работ, услуг), не должен превышать шести месяцев с даты выдачи сертификата).

Постановлением также установлены формы:

заявки на участие в республиканском конкурсе инновационных проектов;

паспорта инновационного проекта различных стадий реализации со стратегией коммерциализации;

бизнес-плана инновационного проекта;

технико-экономического обоснования инновационного проекта;

стратегии коммерциализации инновационного проекта;

диплома победителя, призера и финалиста республиканского конкурса инновационных проектов;

сертификата на получение денежных средств в целях коммерциализации инновационного проекта;

оценочного листа.

Постановление вступает в силу с 27 мая 2021 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.05.2021
валюта курс
EUR 3.0687
USD 2.5062
RUB 3.4120
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.05.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0687 +0.0002
USD 2.5062 +0.0023
RUB 3.4120 +0.0003
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.05.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0770 3.0800
USD 2.5220 2.5250
RUB 3.4250 3.4340
подробнее

Конвертация в банках
на 27.05.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2160 1.2210
EUR/RUB 89.6000 90.2000
USD/RUB 73.5000 74.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте