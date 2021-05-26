Постановлением Государственного комитета по науке и технологиям № 3 от 12 апреля 2021 г. предусмотрено изложение в новой редакции Инструкции о порядке и условиях предоставления денежных средств на разработку бизнес-планов инновационных проектов, порядке получения сертификата на получение денежных средств в целях коммерциализации инновационного проекта и использования денежных средств, полученных по нему.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, новой редакцией Инструкции предусмотрено, что:

участник других конкурсов не вправе отказаться от дальнейшего участия в республиканском конкурсе инновационных проектов после заключения договора с организацией или ИП, оказывающими услуги по разработке бизнес-планов, и Белорусским инновационным фондом в качестве финансирующей организации;

бизнес-план, разработанный в рамках договора, является частью комплекта документов для дальнейшего участия в конкурсе;

сертификат на получение денежных средств в целях коммерциализации инновационного проекта предоставляется участнику конкурса при условии соответствия определенным критериям (не должны дублироваться этапы инновационного проекта, на реализацию которых участник конкурса ранее получал финансирование; срок выполнения работ, включая приобретение необходимых для их выполнения товаров (работ, услуг), не должен превышать шести месяцев с даты выдачи сертификата).

Постановлением также установлены формы:

заявки на участие в республиканском конкурсе инновационных проектов;

паспорта инновационного проекта различных стадий реализации со стратегией коммерциализации;

бизнес-плана инновационного проекта;

технико-экономического обоснования инновационного проекта;

стратегии коммерциализации инновационного проекта;

диплома победителя, призера и финалиста республиканского конкурса инновационных проектов;

сертификата на получение денежных средств в целях коммерциализации инновационного проекта;

оценочного листа.

Постановление вступает в силу с 27 мая 2021 г.