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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ГКНТ УТОЧНЕНЫ ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ НА РАЗРАБОТКУ БИЗНЕС-ПЛАНОВ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
11:56 27.05.2021
Постановлением Государственного комитета по науке и технологиям № 3 от 12 апреля 2021 г. предусмотрено изложение в новой редакции Инструкции о порядке и условиях предоставления денежных средств на разработку бизнес-планов инновационных проектов, порядке получения сертификата на получение денежных средств в целях коммерциализации инновационного проекта и использования денежных средств, полученных по нему.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, новой редакцией Инструкции предусмотрено, что:
участник других конкурсов не вправе отказаться от дальнейшего участия в республиканском конкурсе инновационных проектов после заключения договора с организацией или ИП, оказывающими услуги по разработке бизнес-планов, и Белорусским инновационным фондом в качестве финансирующей организации;
бизнес-план, разработанный в рамках договора, является частью комплекта документов для дальнейшего участия в конкурсе;
сертификат на получение денежных средств в целях коммерциализации инновационного проекта предоставляется участнику конкурса при условии соответствия определенным критериям (не должны дублироваться этапы инновационного проекта, на реализацию которых участник конкурса ранее получал финансирование; срок выполнения работ, включая приобретение необходимых для их выполнения товаров (работ, услуг), не должен превышать шести месяцев с даты выдачи сертификата).
Постановлением также установлены формы:
заявки на участие в республиканском конкурсе инновационных проектов;
паспорта инновационного проекта различных стадий реализации со стратегией коммерциализации;
бизнес-плана инновационного проекта;
технико-экономического обоснования инновационного проекта;
стратегии коммерциализации инновационного проекта;
диплома победителя, призера и финалиста республиканского конкурса инновационных проектов;
сертификата на получение денежных средств в целях коммерциализации инновационного проекта;
оценочного листа.
Постановление вступает в силу с 27 мая 2021 г.
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