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УЧРЕЖДЕНЫ ЭМБЛЕМА И ФЛАГ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ
10:55 27.05.2021
Учреждены эмблема и флаг Министерства экономики Беларуси. Соответствующий указ об официальных геральдических символах подписал Лукашенко, сообщает его пресс-служба.
Согласно информации, документом также утверждены положения об указанных геральдических символах, а также их описания и изображения.
Разработка символики осуществлялась с учетом правил геральдики и исторических традиций развития экономических органов.
Эмблема представляет собой круг со стилизованным изображением земного шара фиолетового цвета с контуром территории Республики Беларусь белого цвета в центре. На контуре размещена столбчатая диаграмма с устремленной вверх стрелкой как символ экономического роста страны. Верхняя часть эмблемы увенчана Государственным гербом Республики Беларусь и обрамлена белорусским орнаментом.
Флаг воспроизводит изображение эмблемы, размещенной на прямоугольном полотнище фиолетового цвета.
«Учреждение данных геральдических символов будет способствовать сохранению и развитию исторических традиций Министерства экономики, а также популяризации службы в этом государственном органе», - говорится в комментарии.
Кроме того, подписан указ, в соответствии с которым установлена юбилейная медаль "100 год беларускім эканамічным органам", утверждено положения о названном памятном знаке, его описание и образец свидетельства к нему.
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