Лукашенко подписал указ "О сервисах онлайн-заимствования и лизинговой деятельности". Об этом сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, предусмотрено развитие альтернативных банковским механизмов привлечения и предоставления денежных средств физическим и юридическим лицам с помощью сервисов онлайн-заимствования.

В соответствии с документом сервис онлайн-заимствования - это сайт в интернете и программное обеспечение, предназначенные для заключения договоров займа как между физическими лицами, так и между юридическими лицами на потребительские и предпринимательские цели.

Указом определены требования для заключения договоров займа посредством сервисов онлайн-заимствования, установлен порядок предоставления займов и утверждено Положение о деятельности операторов сервиса онлайн-заимствования и договорах, заключаемых посредством данного сервиса.

"Документ принят в целях повышения доступности финансовых услуг и защиты прав их потребителей, а также формирования условий для дальнейшего развития предпринимательства и деловой инициативы", - говорится в комментарии.