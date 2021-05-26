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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ РАЗРЕШИЛИ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ГРАЖДАНАМ ЗАЙМЫ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
09:52 27.05.2021
Лукашенко подписал указ "О сервисах онлайн-заимствования и лизинговой деятельности". Об этом сообщает его пресс-служба.
Согласно информации, предусмотрено развитие альтернативных банковским механизмов привлечения и предоставления денежных средств физическим и юридическим лицам с помощью сервисов онлайн-заимствования.
В соответствии с документом сервис онлайн-заимствования - это сайт в интернете и программное обеспечение, предназначенные для заключения договоров займа как между физическими лицами, так и между юридическими лицами на потребительские и предпринимательские цели.
Указом определены требования для заключения договоров займа посредством сервисов онлайн-заимствования, установлен порядок предоставления займов и утверждено Положение о деятельности операторов сервиса онлайн-заимствования и договорах, заключаемых посредством данного сервиса.
"Документ принят в целях повышения доступности финансовых услуг и защиты прав их потребителей, а также формирования условий для дальнейшего развития предпринимательства и деловой инициативы", - говорится в комментарии.
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