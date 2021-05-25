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В БЕЛАРУСИ ПРИНЯТ ПЕРВЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АИС НРПА


12:40 26.05.2021

В Национальном реестре правовых актов Беларуси 25 мая 2021 г. зарегистрировано постановление Совета министров от 22 мая 2021 г. № 285 «О проведении переговоров по проекту международного договора и его подписании».

Как сообщает НЦПИ, правовой акт был подготовлен, прошел все стадии нормотворческого процесса от согласования до подписания премьер-министром Романом Головченко в рамках автоматизированной информационной системы, обеспечивающей формирование Национального реестра правовых актов (АИС НРПА).

В соответствии с указом от 17 ноября 2020 г. № 415 «О повышении оперативности и качества нормотворческой деятельности» с 1 апреля 2021 г. проекты правовых актов ггосударства, законов и постановлений правительства направляются на согласование в государственные органы (организации) для проведения обязательной юридической и иных экспертиз, а также вносятся в Совет министров для их визирования или подписания посредством АИС НРПА.

В настоящее время в системе в качестве участников зарегистрировано более 350 государственных органов и организаций, более 5800 пользователей.

В 2021 г. Национальным центром правовой информации продолжаются работы по созданию автоматизированной информационной системы по обеспечению нормотворческого процесса (АИС «Нормотворчество»), основой которой является функционирующая в республике АИС НРПА.

Планируется, что с 1 июля 2022 г. нормотворческая деятельность государственных органов (организаций) в полном объеме будет осуществляться посредством использования этой системы.
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