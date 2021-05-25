Лукашенко 24 мая 2021 г. подписал Закон № 111-З «Об изменении законов по вопросам технического регулирования и энергосбережения».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, правовым актом предусмотрено внесение изменений в:

Кодекс торгового мореплавания Республики Беларусь;

Закон Республики Беларусь от 4 января 2003 г. № 176-З «О газоснабжении»;

Закон Республики Беларусь от 5 января 2008 г. № 314-З «О государственном и мобилизационном материальных резервах»;

Закон Республики Беларусь от 30 июля 2008 г. № 426-З «Об использовании атомной энергии»;

Закон Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. № 455-З «Об информации, информатизации и защите информации»;

Закон Республики Беларусь от 8 января 2015 г. № 239-З «Об энергосбережении».

«Положения этих законодательных актов корректируются с учетом изменившихся подходов в области технического нормирования и стандартизации, оценки соответствия и аккредитации, приводятся в соответствие с рядом действующих законодательных и нормативных правовых актов, а также учитывают накопленную практику применения», – сообщили в пресс-службе Госстандарта.

Среди нововведений:

в области энергосбережения – изменение нижней границы суммарного потребления топливно-энергетических ресурсов, при котором для юрлиц устанавливаются нормы расхода топливно-энергетических ресурсов (порог – 300 т условного топлива, ранее – 100 т условного топлива);

установление срока действия норм расходов топливно-энергетических ресурсов на текущий год (ранее – календарный год);

введение определения понятия «предельный уровень потребления топливно-энергетических ресурсов».

В Госстандарте отметили, что изменения обеспечат системность и комплексность правового регулирования общественных отношений в области технического регулирования, а также будут способствовать повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов.

Закон вступает в силу 26 ноября 2021 г.