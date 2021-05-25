Постановлением Совета министров № 284 от 22 мая 2021 г. предусмотрено создание комплексной системы поддержки экспорта и импорта.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, система представлена в виде организованной совокупности информационных ресурсов и технологий, которыми будут обеспечиваться:

сбор, обработка, хранение, систематизация, актуализация и распространение внешнеторговой информации;

взаимодействие субъектов хозяйствования Республики Беларусь, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность (участники ВЭД), и национальных институтов поддержки экспорта;

повышение эффективности использования финансовых и нефинансовых инструментов поддержки участников ВЭД, расширение доступа к механизмам такой поддержки.

Реализация системы будет осуществляться через единый канал обмена внешнеторговой и иной информацией на электронной площадке «Одно окно ВЭД Республики Беларусь» и иные информационные технологии.

Для обеспечения создания и функционирования системы ОАО «Банк развития Республики Беларусь» создается специализированное агентство «Агентство внешнеэкономической деятельности». Данная организация будет одним из национальных институтов поддержки экспорта, реализующим возложенные на него задачи путем взаимодействия с иными национальными институтами поддержки экспорта, госорганами и другими организациями. Деятельность агентства будет регулироваться соответствующим положением.

Агентство будет создавать и вести ряд реестров (импорта, экспорта, конечных пользователей белорусских товаров и др.), информацию для которых будут предоставлять участники ВЭД с участием государственной собственности (постановлением предусмотрено утверждение Положения о реестрах, содержащих внешнеторговую информацию).

В соответствии с постановлением № 284 на агентство возложен ряд обязанностей, в частности:

по разработке до 1 августа 2021 г.:

методики проверки внешнеторговых партнеров участников ВЭД;

методики получения сертификата импортера (по согласованию с МИД и Минэкономики);

методики градации внешнеторговых партнеров участников ВЭД с участием государственной собственности, являющихся производителями белорусской продукции (во взаимодействии с заинтересованными госорганами);

по разработке до 31 декабря 2021 г.:

моделей продвижения белорусских товаров (работ, услуг) на международных торговых онлайн-площадках (при участии заинтересованных, в том числе резидентов Парка высоких технологий);

единой системы информационно-консультационной и организационной поддержки участников ВЭД по вопросам оценки соответствия производимых ими товаров (работ, услуг) в иностранных государствах, получения правовой охраны объектов интеллектуальной собственности и распоряжения правами на них, регистрации белорусских экспортеров в иностранных государствах (совместно с МИД, Белорусской торгово-промышленной палатой, Госстандартом, ГКНТ);

модели и плана мероприятий по организации зарубежных представительств агентства (совместно с МИД и Банком развития);

по обеспечению до 31 декабря 2022 г. введения в эксплуатацию электронной площадки «Одно окно ВЭД Республики Беларусь».

Ожидается, что принятые меры будут способствовать созданию благоприятных условий для внешнеэкономической деятельности, дальнейшему построению цифровой экономики в Беларуси.