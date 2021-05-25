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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ ОБНОВЛЕНЫ ТРЕБОВАНИЯ К АТТЕСТАЦИИ И ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ ВРЕМЕННЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПО ДЕЛУ О БАНКРОТСТВЕ
15:15 25.05.2021
Постановлением Совмина № 273 от 17 мая 2021 г. обновлены требования к аттестации и переаттестации физических лиц в качестве временных (антикризисных) управляющих в производстве по делу об экономической несостоятельности (банкротстве)».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, постановлением утверждено Положение, которым установлен порядок проведения аттестации, выдачи, продления срока, прекращения действия и выдачи дубликата аттестата управляющего, а также переаттестации физлиц на соответствие профессионально-квалификационным требованиям к лицам, имеющим право на осуществление деятельности управляющего.
Также правовым актом определены требования к опыту для получения указанного аттестата:
категории «A» – опыт хозяйственной (предпринимательской) деятельности три года и более;
категории «B» – опыт работы в должности заместителя руководителя юрлица или руководителя юрлица три года и более, или опыт работы управляющим два года и более, или наличие проведенной управляющим процедуры санации;
категории «C» – опыт работы управляющим четыре года и более или наличие проведенной управляющим процедуры санации, по итогам которой восстановлена платежеспособность должника.
Установлены и основания для прекращения действия данного аттестата.
Постановление Совета министров от 8 января 2013 г. № 14 «О некоторых вопросах аттестации и переаттестации физических лиц в качестве временных (антикризисных) управляющих в производстве по делу об экономической несостоятельности (банкротстве)», изменения и дополнения в него признаются утратившими силу.
Постановление вступает в силу после официального опубликования.
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