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СКОРРЕКТИРОВАНЫ СРОКИ ПОСТУПЛЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛАРУСИ


18:10 24.05.2021

Постановлением Министерства образования № 85 от 4 мая 2021 г. скорректированы сроки проведения вступительной кампании для получения среднего специального образования.

Как сообщает Национальный статкомитет, установлены следующие сроки приема документов для поступления в учреждения среднего специального образования и иные учреждения образования, реализующие образовательные программы среднего специального образования (УССО):

для граждан Республики Беларусь:

в очной (дневной) форме получения образования за счет средств республиканского и (или) местного бюджетов, имеющих общее базовое образование, – с 20 июля по 3 августа (ранее – с 20 по 31 июля);

в очной (дневной) форме получения образования на платной основе, имеющих общее базовое образование, поступающих на специальности, по которым необходимо сдавать вступительное испытание по специальности, – с 20 июля по 3 августа (ранее – с 20 по 31 июля);

в очной (дневной, вечерней) или заочной форме получения образования на платной основе, имеющих общее среднее образование, профессионально-техническое образование с общим средним образованием (исключение – поступающие на специальности сельского хозяйства и водного транспорта), – с 20 июля по 17 августа (ранее – по 18 августа);

для иностранных граждан и лиц без гражданства – за счет средств бюджета или на платной основе в соответствии с международными договорами Республики Беларусь – по 3 августа (ранее – по 31 июля).

Изменены и сроки проведения вступительных испытаний в УССО на очную (дневную) форму за счет средств бюджета и на платной основе. Они установлены с 4 по 8 августа (ранее – с1 по 5 августа).

Кроме того, предусмотрена корректировка сроков зачисления абитуриентов в УССО на места, установленные контрольными цифрами приема (цифрами приема) для получения среднего специального образования.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.
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