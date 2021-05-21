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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ ПОДПИСАН ЗАКОН ОБ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ
12:59 24.05.2021
Лукашенко подписал закон, которым вносятся изменения в законодательство об электросвязи. Об этом сообщает его пресс-служба.
Согласно информации, документом предусматривается, что в целях предупреждения ситуаций, создающих угрозу национальной безопасности, государством могут быть приняты меры по ограничению функционирования сетей электросвязи и входящих в них средств электросвязи (сокращение времени и объемов их использования, изменение режимов работы), приостановлению функционирования сетей электросвязи и входящих в них средств электросвязи (временного прекращения их работы).
При этом устанавливается, что полномочия по управлению сетью электросвязи общего пользования предоставляются оперативно-аналитическому центру (ОАЦ). Невыполнение операторами электросвязи требований о приостановлении или ограничении функционирования сетей электросвязи и входящих в них средств электросвязи будет являться грубым нарушением законодательства о лицензировании деятельности в области связи.
Закон вступает в силу после его официального опубликования.
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