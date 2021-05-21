Лукашенко подписал закон, которым вносятся изменения в законодательство об электросвязи. Об этом сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, документом предусматривается, что в целях предупреждения ситуаций, создающих угрозу национальной безопасности, государством могут быть приняты меры по ограничению функционирования сетей электросвязи и входящих в них средств электросвязи (сокращение времени и объемов их использования, изменение режимов работы), приостановлению функционирования сетей электросвязи и входящих в них средств электросвязи (временного прекращения их работы).

При этом устанавливается, что полномочия по управлению сетью электросвязи общего пользования предоставляются оперативно-аналитическому центру (ОАЦ). Невыполнение операторами электросвязи требований о приостановлении или ограничении функционирования сетей электросвязи и входящих в них средств электросвязи будет являться грубым нарушением законодательства о лицензировании деятельности в области связи.

Закон вступает в силу после его официального опубликования.